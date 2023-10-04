وكيل تعليم بني سويف يطمئن على انتظام الدراسة وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي

اطمئن محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على انتظام العملية التعليمية وذلك خلال تفقده لسير الدراسة بعدد من المدارس التابعة لإدارة اهناسيا التعليمية، والتي بدأت بتفقد مدرسة اهناسيا الابتدائية بنين 2 في حضور الأستاذ خالد عبد العظيم وكيل إدارة اهناسيا.

وفي مستهل زيارته للمدرسة حضر وكيل الوزارة طابور الصباح وتحية العلم، مقدماً التهنئة للتلاميذ والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد والذكرى ال 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وفي كلمته قدم وكيل الوزارة التهنئة لرجال القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة هذه الذكرى العظيمة، مؤكداً أن نصر أكتوبر سيظل علامة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية والتي أعطى من خلالها المصريون شعبا وجيشا الدروس والعبر وضربوا من خلالها أروع الأمثلة على أن مصر قادرة وستظل رايتها خفاقة رغم التحديات.

وتبادل وكيل الوزارة الحوار مع التلاميذ حول الدروس المستفادة من نصر أكتوبر المجيد وما حققته العسكرية المصرية في حرب 1973 وكذلك إلى أهم المشروعات القومية التي أنجزتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه وكيل الوزارة إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسي من أجل مساعدة الطلاب على التحصيل، موجهًا بمشاهدة القنوات والمنصات التعليمية والتي تضم أفضل وأمهر المعلمين.

وشدد وكيل الوزارة، على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب لتحقيق الانضباط داخل المدرسة وتهيئة المناخ المناسب والأمن للطلاب لضمان انتظام سير العملية التعليمية.

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