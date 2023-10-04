محافظ المنيا يتابع حجم الإنجاز بمشروعات "حياة كريمة"

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المحافظة تحظى بإقامة مشروعات خدمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لخدمة 3 مليون مواطن من أهالى 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة إلى مليون و500 ألف مواطن فى مركزي سمالوط، وبني مزار، بإجمالي 102 قرية، من أعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية ، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين ، بالمجتمعات الأكثر احتياجاً، في الريف والمناطق العشوائية، وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.



ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية ، بتكثيف المتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية ، والتواجد على أرض الواقع وإزالة المعوقات ، مشيرا ، إلى أنه يعقد اجتماعا دوريا لمناقشة الموقف التنفيذي ، ونسب التنفيذ لمشروعات المبادرة فى جميع القطاعات، وتذليل المعوقات من خلال التواصل المباشر ، مع الشركات المنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة ، لإنهاء جميع الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

وفى إطار توجيهات المحافظ ، تابع الدكتور محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا، أعمال رصف طريق السبيل برطباط بطول 3 كيلو مترات تقريباً، ضمن مشروعات حياة كريمة لخدمة قرى، برطباط ، والتحرير ، وساقولا ، والمؤيد ، وسبع ، ويستفيد من رصف الطريق حوالي 100 ألف نسمة ، وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، تابع عامر طه، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري ، بني حرام لدفع عجلة العمل والوقوف علي نسب التنفيذ ، والتأكد من الالتزام بتنفيذ الأعمال وفقاً للمواصفات الفنية والجودة.