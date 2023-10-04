الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

فتح 30 فصل محو أمية في ديرمواس بالمنيا

فصول محو الأمية
فصول محو الأمية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن فتح 30 فصلاً لمحو الأمية بمركز ديرمواس جنوب المحافظة ، خلال شهر سبتمبر الماضي ، تمهيدا لدخول رواد الدورة الإمتحانية في المرحلة القادمة، وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون"، وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لمحو الأمية ، مؤكدا أن المحافظة تواصل جهودها في الحفاظ على ما حققته ، بحصولها على المركز الأول العام الماضى 2022 /2023 على مستوى الجمهورية ، في مشروع محو الأمية " المصريون يتعلمون"، بإجتياز ١٥٨٣ دارساً لإختبارات الدورات الإمتحانية.

من جانبه، قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة ، لمشروع "المصريون يتعلمون"، لافتا ً، إلى أنه تم فتح 30 فصلا ًبمركز ديرمواس،  بما يتيح إستقبال 300 دارساً ممن يرغبون في الحصول على شهادة محو الأمية.

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