فتح 30 فصل محو أمية في ديرمواس بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن فتح 30 فصلاً لمحو الأمية بمركز ديرمواس جنوب المحافظة ، خلال شهر سبتمبر الماضي ، تمهيدا لدخول رواد الدورة الإمتحانية في المرحلة القادمة، وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون"، وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لمحو الأمية ، مؤكدا أن المحافظة تواصل جهودها في الحفاظ على ما حققته ، بحصولها على المركز الأول العام الماضى 2022 /2023 على مستوى الجمهورية ، في مشروع محو الأمية " المصريون يتعلمون"، بإجتياز ١٥٨٣ دارساً لإختبارات الدورات الإمتحانية.

من جانبه، قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، إن المديرية تواصل جهودها في الإشراف والمتابعة ، لمشروع "المصريون يتعلمون"، لافتا ً، إلى أنه تم فتح 30 فصلا ًبمركز ديرمواس، بما يتيح إستقبال 300 دارساً ممن يرغبون في الحصول على شهادة محو الأمية.