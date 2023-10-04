الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

بازينة: نتصدى للشائعات وتشويه الإنجازات بمصر وندعم الانتخابات الرئاسية

حسام بازينة
حسام بازينة

قال حسام بازينة، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، إننا في حملة مواطن لدعم مصر بالنمسا نتواصل مع الجمعيات الأهلية المصرية الناشطة والمؤسسات الفاعلة في كل النمسا وذلك لحشد أكبر عدد من أبناء الجالية المصرية في النمسا للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل والمتمثل في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف بازينة أنه في الفترة الأخيرة نشطت الجماعات الكارهة لمصر بشكل ملفت، وتقوم هذه الجماعات المأجورة بتشويه كل الإنجازات التي تحققت في مصر على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تقوم ببث الإشاعات التي تستهدف النيل من الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأكد رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، أننا نواجه بكل حماسة وإصرار الشائعات التي تطلقها الجماعات الإرهابية وأصحاب الأجندات الكارهين لمصر ومؤسسات الدولة المصرية منذ الاعلان عن الانتخابات الرئاسية في مصر.

وطالب بازينة أبناء الجالية المصرية في النمسا بالنزول بكثافة في الانتخابات الرئاسية القادمة ليؤكدوا للشعب النمساوي والشعوب الأوروبية مدى التفاف الشعب المصري في الخارج كما في الداخل حول وطنهم الغالي.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أعلنت عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

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