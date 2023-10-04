إزالة 826 إعلان غير مرخص بمراكز ومدن الشرقية خلال سبتمبر الماضي

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفى هذا الإطار أشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع، وأسفرت تلك الحملات عن رفع عدد (٨٢٦) إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣ بواقع عدد (٦٥) إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر وعدد (٢٤) إعلان بمركز ومدينة كفر صقر وعدد (٧٠) إعلان بمركز ومدينة منيا القمح وعدد (٢١) إعلان بمدينة القنايات وعدد (٣٠) إعلان بمركز ومدينة الحسينية و عدد (٢٦)إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية و عدد(٧) إعلانات بمدينة القرين وعدد (٢٩) إعلان بمركز ومدينة الزقازيق وعدد (٦٤) إعلان بحى ثانى الزقازيق و عدد (١٢٧) إعلان بحى أول الزقازيق (١٠١ ) إعلان بمركز ومدينة أبوكبير و عدد (٢٤) إعلان بمركز ومدينة بلبيس و عدد (٢٧) إعلان بمركز و مدينة ههيا و عدد ( ٣٢) إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم و عدد (٣٠) إعلان بمركز و مدينة أبو حماد و عدد (٣٤) إعلان بمركز و مدينة مشتول السوق وعدد (٥) إعلانات بمركز و مدينة منشأة أبو عمر وعدد (١٠)إعلانات بمركز ومدينة صان الحجر وعدد (١٠٠) إعلان بمركز و مدينة فاقوس ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة .

أكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل حسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين ، وذلك وفقاً للضوابط التنظيمية للائحة الإعلانات، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التى حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شددَّ على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لمحاولات البناء كافة دون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين كافة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة كافة، للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وتنفيذًا للتوجيهات، شنت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالأسدية حملة لإزالة حالتين تعدٍّ بالدبش بناحية المنحر على مساحة ٢ قيراط، وأخرى عبارة عن سور 50 مترًا طوليًّا.

في مركز بلبيس وبالوحدة المحلية بأنشاص الرمل تم إزالة وفك شدة خشبية لدور أول علوى بمساحة 120مترًا بعزبة حمد قرية بير عمارة، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف.

في مركز ومدينة أبوكبير بالوحدة المحلية ببني عياض تم إزالة تعدي بالبناء بالبلوك الأبيض بمساحة 400 متر على الأرض الزراعية، و تمت الإزالة حتى سطح الأرض.

في مركز ديرب نجم تم إزالة فورية بقرية شنبارة منقلا التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق وتنفيذ قرار إزالة برقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ عبارة عن: سور مرصوص بالطوب الأحمر وخشب وسدة على مساحة ٨٨,٥ م تقريبًا مقام على أملاك دولة وتم إزالة السور وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.