ضبط 58 مخالفة تموينية في حملات على المخابز البلدية بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 58 مخالفة تموينية ، خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والإطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ، والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري ، وجهاز حماية المستهلك ، ومباحث التموين، بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق ، وضبط الأسعار ، ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لإحتكار السلع ، والمضاربة في أسعارها بالأسواق ، والعمل على توفير مطالب وإحتياجات المواطنين.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 58 مخالفة منها، 53 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات )، وفي مجال متابعة الأسواق ، تم ضبط 5 مخالفات ، (عدم الإعلان عن الأسعار -عدم وجود شهادات صحية )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.