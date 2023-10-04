بث مباشر .. مباراة أتليتكو مدريد وفينورد بدوري أبطال أوروبا

مع دقات الثامنة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ، يحل فريق فينورد الهولندي ضيفًا على نظيره أتليتكو مدريد الإسباني ، لحساب الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتولى إدارة اللقاء تحكيميًا الفرنسي فرونسوا ليتيزكي صاحب الـ 34 عامًا.

ويخوض أتليتكو اللقاء محتلاً الترتيب الثالث بالمجموعة الخامسة بعد تعادله في الجولة الأولى، فيما يأتي فريق فينورد الهولندي في الصدارة بـ 3 نقاط بعد فوزه في أولى الجولات.



أتليتكو في الدوري الإسباني ..

و حقق أتلتيكو مدريد فوزًا ثمينًا على نظيره فريق قادش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

جاءت أهداف الفوز لاتلتيكو مدريد بأقدام أنخيل كوريا "هدفين"، ناهويل مولينا في الدقيقتين 32، 46، 66 من عمر المباراة.

فيما جاء هدفان قادش عن طريق لوكاس بيريز، روجر مارتي في الدقيقتين 12 و27.

وبهذا الفوز تمكن أتلتيكو مدريد من رفع رصيده إلى النقطة الـ16 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يأتي قادش في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.



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