فوز مركز التنمية المستدامة بجامعة سوهاج بمشروعين بحثيين عن تطبيقات الإستدامة

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن فوز فريق بحثي من مركز التنمية المستدامة بالجامعة بمشروعين بحثيين عن تطبيقات الإستدامة، الأول عن إستخدام الألواح الشمسية في تظليل الأسطح و توليد طاقة خضراء (مستدامة) وزراعة الجزر الوسطية، وجوانب الممرات بالمؤسسات الحكومية بالأشجار الخيمية ومستديمة الخضرة لتقليل الانبعاثات وخفض البصمة الكربونية، بينما كان المشروع الثاني عن إبتكار جهاز لترشيد مياه الري.

وأعرب النعماني، عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس السيسي على اهتمامه بترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة ورؤيتها المستقبلية لمواجهة التغيرات المناخية، والتي كان من نتائجها إستضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ العام الماضي، ومنح الفرصة للمحافظات للتقدم بمشروعاتهم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مضيفاً إن الجامعة تحرص علي المشاركة بالمبادارت الوطنية المعنية بدمج مفاهيم وأهداف التنمية المستدامة في العملية التعليمية والبحث العلمي.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، إنه تم الإعلان عن فوز فريق مركز التنمية المستدامة في المؤتمر الإقليمي لمحافظات جنوب الصعيد المخصص للإعلان عن المشروعات الفائزة في "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية "، والذي أقيم بمحافظة الأقصر، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالإضافة إلى ممثلي من وزارتي التخطيط و التنمية المحلية، واللجان التنفيذية للمبادرة بكل محافظة، وأصحاب المشروعات الفائزة.

وأوضح الدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة بالجامعة ورئيس الفريق البحثي، أن المشروع الأول عن الإتجاه لإستخدام الألواح الشمسية لتغطية مواقف السيارات وأسطح المباني بالجامعة لتوليد الكهرباء النظيفة، والتوسع في زراعة الاشجار الخيمية وزراعة الأسطح للحد من الإنبعاثات وخفض البصمة الكربونية وصولاً للحياد الكربوني، طبقاً للإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠م.

واستعرض حسانين شرح تفصيلي للمشروعات المقدمة من المحافظة، وقام بعرض نتيجة المسابقة الدكتور أحمد عزيز نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمحافظة سوهاج، ثم كرم محافظي سوهاج، الأقصر، قنا وأسوان " أصحاب المشروعات الفائزة، ومنحهم شهادات تقدير، متمنين لهم المزيد من التفوق.

وجدير بالذكر أن الفريق البحثي، ضم مجموعة من الأساتذة المتخصصين وهم الدكتور هشام حامد أمين رئيس قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة، الدكتورة إيناس محمود بكلية الزراعة ومشرف عام على حدائق الجامعة، دكتور علاء عبدالسميع بقسم الطاقة بكلية التكنولوجيا والتعليم، بالإضافة للدكتور أحمد عبدالمالك من هندسة أسيوط، بينما كان المشروع الثاني تحت إشراف الدكتور عبدالرحمن عبدالواحد من قسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة.