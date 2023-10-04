بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل دون تقطيع من هنا

يترقب عشاق الكرة العالمية مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالى 2023/2024.





ويتحدى فريق الكرة الأول بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، صحوة نظيره الكاتالوني، الليلة بدوري الابطال، ويسعى لتحقيق الانتصار الأول بدور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور.



بينما يخوض الفريق الباريسي لقاء اليوم أمام نيو كاسل الإنجليزي، سعيا الى مواصلة العروض القوية في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.



تبدأ مباراة فريقي نيوكاسل وباريس سان جيرمان في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، 11 مساءً بتوقيت الإمارات.



ومن المقرر أن تُنقل مواجهة نيوكاسل أمام باريس من خلال شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية والتي حصلت على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا خلال المواسم الماضية في أفريقيا والشرق الأوسط.





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