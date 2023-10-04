ضبط 750 كيلو دقيق مدعم في حملات تموينية بالإسماعيلية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط أحد المخابز البلدية لتجميعه في كمية تقدر ب 750 كيلو من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء بمركز ومدينة الإسماعيلية.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، تم ضبط عدد 2 مخبز سياحي بهم كمية تقدر ب 150 كيلو دقيق مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها للرقابة على المحال والمخابز، حيث قامت بتحرير 152 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن 16 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 5 محاضر للبيع بأزيد من السعر، وعدد 26 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، وعدد 3 محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، وعدد 2 محضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق، وعدد2 محضر عدم الإعلان عن مقرارات تموينية.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد 13 محضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد 6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 16 محضرا لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد 18 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد 42 محضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر توقف عن الإنتاج، ومحضر لتجميع الدقيق.



وخصصت مديرية التموين أرقام للشكاوى كالآتي:

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها وعدم احتكار السلع والغش التجاري.