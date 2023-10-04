الإسماعيلية تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق والبالغ عددها ٤ قرى رئيسية و37 تابع.

جاء ذلك بحضور السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أحمد عبد الواحد ممثل مجلس الوزراء لمشروعات "حياة كريمة"، وممثلي الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ورؤساء قرى مبادرة "حياة كريمة"، رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ممثل دار الهندسة، ومديري عموم المديريات الخدمية بالإسماعيلية، ممثلي مرافق الإسعاف، الكهرباء، الغاز، البريد، والجهات المعنية بالاجتماع.

وناقش عصام، نسب التنفيذ والتسليم لمشروعات "حياة كريمة" بقرى السلام والأبطال وجلبانة والتقدم والتي وصلت لنسب تنفيذ 100% من نقاط الإسعاف والمجمعات الزراعية والمجمعات الحكومية ومراكز الشباب وقطاع المدارس وشبكات المياه، وغرف المحولات للمحطات بالإضافة إلى شبكات الانحدار ومباني مديرية التضامن الاجتماعي من مركز تأهيل اجتماعي بالقنطرة شرق القديمة ومراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى الأبطال والتقدم وجلبانة ونسب التنفيذ.

وفيما يخص مشروعات الطرق والرصف بمبادرة "حياة كريمة" والبالغ عددها 12 مشروع من طرق رئيسية داخلية أسفلتية بطول 65 كم وعرض 8 متر وطرق فرعية داخلية تثبيت تربة بطول 65 كم وعرض 6 متر، تم مناقشتها ونسب تنفيذها، حيث تم الانتهاء من 2 مشروع وجاري استكمال الأعمال بقريتي جلبانة والأبطال بالطرق الداخلية.

وفيما يتعلق بالكباري، تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ بلغت 100%، ومناقشة آخر تطورات الموقف التنفيذي للمواقف والأسواق بقرى المبادرة.

وحرص الاجتماع على مناقشة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقرى السلام والأبطال والتقدم والتي قاربت نسب التوصيل 100% علاوة على نسب توصيل خطوط الاتصالات لمنازل قرى مركز ومدينة القنطرة شرق والتي قاربت 100%.