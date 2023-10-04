اليوم العالمي للمعلم تريند بالسعودية استعدادًا للاحتفال به غدًا

يوم المعلم العالمي.. احتفل طلاب المملكة العربية السعودية باليوم العالمي للمعلم الموافق غدًا الخميس 5 أكتوبر 2023، حيث دشنوا هاشتاج اليوم العالمي للمعلم 2023، معبرين عن امتنانهم للمعلمين والمعلمات وجهودهم التي يبذلوها لتعليهم وتطوير مهاراتهم.

وكان مجلس الوزارء السعودي أعرب عن تقديره لجهود المعلمين والمعلمات، ودورهم التربوي في بناء الأجيال، وتكوين مجتمع يسهم في تنمية الحاضر ويصنع مستقبلاً زاهراً للوطن، نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي ذات السياق يُعقد مساء اليوم الأربعاء المؤتمر الصحفي الحكومي، بمشاركة وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، الذي يستعرض أبرز المستجدات في قطاع التعليم، والاجابة على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر، الذي يتم نقله من خلال القنوات السعودية على الهواء مباشرة.

يذكر أنه يتم الاحتفال في اليوم الخامس من شهر أكتوبر من كل عام بـ اليوم العالمي للمعلمين منذ العام 1994 لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين، وتضع هذه التوصية مؤشرات مرجعية تتعلق بحقوق ومسؤوليات المعلمين، ومعايير إعدادهم الأولي وتدريبهم اللاحق، وحشدهم، وتوظيفهم، وظروف التعليم والتعلم.

فيما يأتي الاحتفال بيوم المعلم العالمي 2023 ، بشراكة بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للتعليم.

ووفق لمنظمة اليونسكو، تأتي احتفالات عام 2023 ، فهي تسعى إلى أن يتصدر جدول الأعمال العالمي موضوع أهمية وقف تراجع أعداد المعلمين ومن ثَمَّ البدء في زيادة أعدادهم، كما تقوم بعدد من الأنشطة المتنوعة التي تهدف إلى: