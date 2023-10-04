محمد مجدي رجل مباراة يد الأهلي ونزيكو الكاميروني

توج محمد مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة نزيكو الكاميروني التي جمعت الفريقين في الدور ربع النهائي ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة في الكونغو برازافيل.



وقدم مجدي أداءً مميزًا ساهم في فوز «رجال يد الأهلي» خلال اللقاء الذي حسمه الأحمر لصالحه 35-18.

ومن المقرر ان يلعب «رجال يد الأهلي» مباراة نصف النهائي يوم الجمعة، أمام الفائز من مباراة رد ستار الإيفواري وبي إم سي الكونغولي.

بعثة الأهلي في البطولة ..

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة إفريقيا أبطال الدوري كلا من : عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.