ليفاندوفسكي يكشف موقفه من اللعب في الدوري السعودي

تحدث النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة الإسباني، عن إمكانية انتقاله للعب في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، بعد الأنباء التي ترددت مؤخرا عن رغبة نادي أبها السعودي في التعاقد مع نجم بايرن ميونخ الألماني السابق.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "الانتقال إلى الدوري السعودي، لا أفكر في هذا الأمر أريد الاستمتاع مع برشلونة، حتى بدون تسجيل الأهداف، أستمتع بكل دقيقة في الملعب لأن استمراري لن يكون أبديًا".

وعن مهاجم بايرن ميونخ هاري كين وإمكانية تحطيمه لرقمه القياسي كهداف للدوري الألماني برصيد 41 هدفًا: "لقد التقيت به مرة واحدة في مايوركا، ليس في الملعب وإنما في إجازة صيفية، عندما أتذكر ما فعلته، لقد سجلت 41 هدفًا في 29 مباراة فقط، كان ذلك جنونًا، الدوري الألماني ليس بطولة سهلة، لذلك ليس من العدل أن نطلب هذا من كين".

وأضاف: "لقد سجلت 17 هدفًا في أول موسم لي في بايرن ميونخ، هاري كين أكثر خبرة مما كنت عليه في السابق، لذلك يمكنه تسجيل المزيد من الأهداف وهذا يعتمد على الفريق ككل، كين مهاجم رائع، خيار جيد لهجوم بايرن ميونخ، لقد أنفق بايرن ميونخ الكثير من المال على هاري كين، يا له من تفكير جديد".

وواصل: "بالطبع، عامه الأول في بايرن ميونخ لن يكون سهلًا، سيكون تحديًا بالنسبة لأنه قارب على 30 عامًا، بينما كنت قد انضممت لهم ولدي 25 عامًا ولدي خبرة في البطولة عكسه ولكن يظل هو أحد أفضل المهاجمين في العالم".

واختتم مهاجم برشلونة حديثه عن إصابة نوير: "لقد تحدثت مع مانويل بعد إصابته مباشرة، كانت صعبة وتحتاج إلى وقت لكن لديه الاستعداد للمنافسة بقوة من جديد على حراسة مرمى بايرن ميونخ، لديه طموح كبير، الأمر ليس سهلًا بالطبع".

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