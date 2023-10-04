قرار جديد من النيابة في العثور على جثمان سيدة داخل شقة بالمرج

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، حفظ التحقيق في واقعة العثور علي جثة سيدة وشخص آخر فى حالة تعفن داخل شقة سكنية بالمرج، بعد ورود تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات التى استندت لتحريات رجال المباحث الجنائية، أن السيدة التى عثر على جثتها حدثت خلافات بينها وبين صديقها تطورت إلى مشاجرة فاستل سكينا وسدد لها عدة طعنات نافذة سقطت على الأرض غارقة في دمائها مفارقة الحياة فى الحال.

أزمة قلبية مفاجئة من بشاعة المشهد

وحاول المتهم إخفاء جريمته حتى لا ينكشف أمره، فقام بتقطيع الجثمان وأثناء قيامه بذلك أصيب بأزمة قلبية مفاجئة من بشاعة المشهد، فتوفى فى الحال بجوار جثة المجنى عليها.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغا من الأهالى يفيد بوجود شاب وسيدة في العقد الثالث من العمر داخل شقة سكنية بالمرج في حالة تعفن.

على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية إلى مكان الواقعة، حيث تم العثور على جثتين لرجل وسيدة فى حالة تعفن، فتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لكشف ملابسات غموض الحادث، وإعداد تقرير الطب الشرعى حول أسباب الوفاة الحقيقة والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول ظروف الواقعة.