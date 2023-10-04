محافظ البحر الأحمر يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

قام اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري للشهداء احتفالاً بالذكري ال 50 لنصر أكتوبر، يرافقه مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر، وقائد قطاع البحر الأحمر العسكري .

وعزفت الفرقة الموسيقية السلام الوطني، وسلام الشهيد، في تقليد عسكري أصيل للوفاء بشهداء مصر ، وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده ، كما قرأ جميع الحضور الفاتحة علي أرواح الشهداء .

ومن جانبه قدم المحافظ، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، وجميع أبناء الوطن بمناسبة الذكرى ال 50 لنصر اكتوبر العظيم ، كما قدم تهنئة خاصة لقوات الجيش والشرطة تقديراً لما يقدمونه من تضحيات وواجبات للحفاظ علي أمن وأمان واستقرار الوطن ، مؤكداً أن مصر تفتخر بكل جندي وكل ظابط من شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل الوطن .

حضر وضع إكليل الزهور كمال سليمان السكرتير العام المساعد والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، واللواء إيهاب رأفت مستشار المحافظ لشئون المديريات والمدن والمستشار العسكري للمحافظة و العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين بالمحافظة الساحلية.