البورصة تربح 13.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم بدعم الأجانب

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بصورة جماعية بدعم مشتريات الأجانب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 13.5 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.353.4 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 19873 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.62%، ليغلق عند مستوى 3735 نقطة.

صعود مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاق

صعد مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 5546 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 308 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 1.5 مليار جنيه.