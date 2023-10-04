صبحي يبحث مع وزير الطيران سبل تسهيل إجراءات سفر بعثات المنتخبات القومية

استقبل صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وتناول اللقاء مناقشة وزير الرياضة المقترحات الخاصة بتسهيل الإجراءات المتعلقة عملية بسفر بعثات المنتخبات القومية المصرية فى جميع الألعاب خلال مشاركتهم فى البطولات الخارجية على المستوى الدولى والقاري وتسهيل عملية السفر والعودة للبعثات الرياضية المصرية بكل المنتخبات والألعاب.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن المنتخبات المصرية تشارك على مدار العام بما يقارب ألف بعثة بمتوسط عدد أفراد ٢٠ فردا للبعثة الواحدة.

وأشار صبحي أننا على مشارف مشاركة البعثة المصرية باولمبياد باريس ٢٠٢٤ القادم والذي سينطلق فى يوليو من العام المقبل، كما ستشارك البعثة المصرية البارالمبية أيضا ببعثة رياضية فى الأوليمبياد البارالمبي، مشيرا وزير الرياضة إلى أن هذا التعاون المثمر مع وزارة الطيران سوف يوفر مبالغ مالية كبيرة للدولة المصرية.

كما أشاد وزير الرياضة بالتعاون الكبير والمعهود من وزارة الطيران برئاسة الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران.

وفي السياق ذاته، أكد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني حرص وزارة الطيران على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للفرق الرياضية وبعثات المنتخبات المصرية وتوفير أعلى مستوى من الخدمات لهم خلال مراحل سفرهم وعودتهم عبر المطارات المصرية وعلى متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو الذراع الاقتصادى منخفض التكاليف.

كما أشار وزير الطيران إلى أنه من منطلق دور الوزارة نحو المسئولية المجتمعية يحرص قطاع الطيران المدني على تحقيق التكامل والتنسيق الفعال مع كل جهات ومؤسسات الدولة المصرية بما يسهم في تقديم الدعم لممثلي البعثات المصرية خلال مشاركتهم في مختلف الأنشطة والمحافل الرياضية الدولية بما يعزز من دور مصر الريادي في هذا المجال.

حضر اللقاء من جانب وزارة الطيران أمانى متولى المحاسب الوكيل الدائم لوزارة الطيران والمستشار إيهاب بشري المستشار القانونى لوزير الطيران ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.