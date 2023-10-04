جامعة أسيوط تطلق أعمال قافلتها التنموية الشاملة "وصال الخير" بقرية شُطب

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط.

انطلقت اليوم الأربعاء، قافلة "وصال الخير" المجانية الشاملة إلى قرية" شطب" بأسيوط، والتى تنظمها جامعة أسيوط، تنفيذاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تكثيف أنشطة القوافل التي من شأنها؛ دعم القرى، والنجوع في محافظات الصعيد، والأماكن النائية، وتعزيز أسس التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن الجامعة تسخر كل إمكاناتها للنهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية للمساهمة فى تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وأن قافلة قرية " شطب" تأتى تزامناً مع احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر المجيد، وتأكيداً على الدور التنموى والمجتمعى الذى تقوم به الجامعة لخدمة مجتمعها المحيط، وحرصها على القيام بالدور الوطنى المنوط بها، والممتد خارج أسوار الجامعة، مضيفا ان القافلة تضم تخصصات مختلفة منها: الطب ، وطب الأسنان، والطب البيطري ، والتربية الرياضية، والزراعة ، والتربية النوعية، إلى جانب مشاركة وحدة التضامن الإجتماعى بالجامعة.

وصرح الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تعد من أكبر القوافل التنموية الشاملة التى نظمتها الجامعة بالتعاون مع المديريات المختصة بالمحافظة، والتى يشارك بها 120 فرد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة، مضيفاً أن قافلة "وصال الخير" تعد أول نشاط للجامعة في العام الجامعي الجديد 2023 /2024، وتحقيقاً للشعار الذي أطلقه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة "بعلمك وعملك... تبنى وطنك" ؛ ليكون مظلةً لعمل كافة قطاعات، وكليات الجامعة خلال العام الدراسي الجديد لخدمة الوطن وتنميته.

وأشار الدكتور محمود عبد العليم أن الأيام الماضية شهدت التنسيق مع عمدة القرية والقيادات الشعبية والتنفيذية؛ من أجل تعريف أهالى القرية بالخدمات التى تقدمها القافلة ودعوتهم للمشاركة بها؛ لضمان تحقيق أكبر قاعدة من المستفيدين بخدماتها المختلفة.