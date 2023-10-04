الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

الهضيبي رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالشيوخ وطارق عبدالعزيز نائبًا له

المستشار بهاء أبوشقة
المستشار بهاء أبوشقة

أعلن المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، عن رؤساء عدد من الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية تحت القبة، في ضوء الإخطارات التي وردت إلي رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من جانب رؤساء الأحزاب إعمالا لقانون اللائحة الداخلية في الفقرة الأولي من المادة 104.

 

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وفقا لـ"أبو شقة"، فقد أخطر أخطر رئيس حزب الوفد باختبار النائب ياسر الهضيبي ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب تحت القبة والنائب طارق عبد العزيز نائبا له.

وأشار "أبو شقة" إلي إخطار رئيس حزب المؤتمر باختيار الحزب للنائب عمر صميدة ممثلا للهيئة البرلمانية وطارق رسلان نائبا له، فضلا عن إخطار رئيس حزب التجمع باختيار الحزب للنائب السيد عبد العال ممثلا للهيئة البرلمانية تحت القبة وأحمد شعبان نائبا له، وأخيرا إخطار رئيس حزب الإصلاح والتنمية، باختيار الحزب للنائب سامح السادات ممثلا للهيئة البرلمانية والنائبة سلوي الحداد نائبه له.

وكانت الجلسة العامة قد شهدت اعتماد نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 14 لجنة برلمانية.

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