الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

القطري عبدالله التميمي يحصد برونزية الألعاب الآسيوية للإسكواش

عبدالله التميمي
عبدالله التميمي

تمكن القطري عبدالله التميمي من حصد الميدالية البرونزية في منافسات  فردي الرجال  للإسكواش خلال فعاليات دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانجتشو الصينية، عقب الخسارة في لقاء نصف النهائي صباح اليوم الأربعاء أمام الماليزي أن جي إيين يوو 1-3.
 

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ريال مدريد يواصل سلسلة تميزه في دوري الأبطال


كان اللاعب القطري قد تمكن من حسم الشوط الأول 12-10، قبل أن يخسر الأشواط الثلاثة التالية 7-11 و9-11 و5-11.
ورفعت دولة قطر رصيدها من الميداليات إلى 11 ميدالية، بينها 3 ذهبيات بالإضافة إلى 5 فضيات و3 برونزيات.

إيقاف محمد العسيري العداء السعودي ..

على صعيد آخر ، أعلنت اليوم الأربعاء وكالة الاختبارات الدولية ، المعنية بإجراء فحوصات المنشطات  بدورة الألعاب الآسيوية الجارية فعالياتها ، إيقاف العداء السعودي محمد يوسف العسيري بشكل مؤقت دون تحديد المدة ، بعدما أثبتت الفحوصات إيجابية تعاطيه لمواد تزيد من القدرة على التحمل.
و سحبت الوكالة من العداء السعودي البالغ 34 عاما في سبتمبر الماضي، عينة.، لتعلن بعدها الوكالة ، أن عينة اختبار العسيري جاءت إيجابية لمادة داربيبويتين المحظورة لدى الرياضيين  بسبب مضاعفة القدرة على التحمل.
وأشارت الوكالة في تقريرها عن اللاعب اليوم ، إلى أنه تم إبلاغ العداء السعودي بالقضية وقرار الإيقاف ، مشيرة إلى أن الرياضي السعودي يملك الحق في طلب اختبار عينة أخرى باشتراطات تضعها الوكالة.

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