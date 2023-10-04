معلم لكل 26 تلميذ في مصر

بمناسبة اليوم العالمى للمعلن

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ان هناك 1.099 مليون معلم بالتعليم قبل الجامعي (عام - فني - أزهر) يقومون بالتدريس لعدد 28 مليون تلميذ خـلال عام 2022/2023، مقابـل 1.143 مليون معلم خلال عام 2021/2022. ونحو 830.4 ألف معلم بالتعليم العام يقومون بالتدريس لعدد 23.244 مليون تلميذ عام 2022/2023 ،مقابل 856.7 ألف معلم بالتعليم العام يقومون بالتدريس لعدد 22.872 مليون تلميذ عام 2021/2022 .

واشار الجهازبمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذى يحتفل به يوم 5 أكتوبر انه يوجد 128.4 ألف معلم بالتعليم الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.250 مليون تلميذ عام 2022/2023 ،مقابل 135.3 ألف معلم بالتعليم الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.191 مليون تلميذ عام 2021/2022. ونحو 140.4 ألف معلم بالتعليم الأزهري يقومون بالتدريس لعدد 2.536 مليون تلميذ خلال عام 2022/2023، مقابل 151 ألف معلم خلال عام 2021/2022.

التعليم ما قبل الابتدائي

63.2 ألف معلم بالتعليم قبل الابتدائي، (منهم 59.4 ألف معلم بالتعليم العام، 3.8 آلاف بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 1.4 مليون تلميذ (منهم 1.2 مليون تلميذ بالتعليم العام، 188.1 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال عام 2022/2023.

متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (21) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة قنا العدد الأكبر حيث بلغ (38) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (9) تلاميذ لكل معلم. وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (50) تلميذ بالتعليم الأزهري.

التعليم الابتدائي

اشار الجهاز الى وجود 485.5 ألف معلم بالتعليم الابتدائي (منهم 419.3 ألف معلم بالتعليم العام، 66.2 ألف معلم بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 15.1 مليون تلميذ (منهم 13.7 مليون تلميذ بالتعليم العام، 1.4 مليون تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال عام 2022/2023.

متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (33) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (43) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (9) تلاميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (22) تلميذ بالتعليم الأزهري.

التعليم الإعدادي

كما اشار الجهاز الى 275.2 ألف معلم بالتعليم الإعدادي (منهم 238.4 ألف معلم بالتعليم العام، 36.9 ألف معلم بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 6.5 مليون تلميذ (منهم 6 مليون تلميذ بالتعليم العام، 505.2 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال عام 2022/2023.

متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (25) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (34) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (7) تلاميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (14) تلميذ بالتعليم الأزهري.

التعليم الثانوي

128.9 ألف معلم بالتعليم الثانوي (منهم 96.2 ألف معلم بالتعليم الثانوي العام، 32.7 ألف معلم بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 2.5 مليون تلميذ (منهم 2.1 مليون تلميذ بالتعليم الثانوي العام، 402.2 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال عام 2022/2023.

وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (22) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (31) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (6) تلاميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (12) تلميذ بالتعليم الأزهري.

ولفت الى ان 128.4 ألف معلم بالتعليم الثانوي الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.3 مليون تلميذ خلال عام 2022/2023. وان متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (18) تلميذ، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (40) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة شمال سيناء العدد الأقل وبلغ (7) تلاميذ لكل معلم.

التعليم المجتمعي والتربية الخاصة

واشار الجهاز الى ان 7.7 آلاف معلم يقومون بالتدريس بمدارس التعليم المجتمعي لعدد 141.5 ألف تلميذ خلال عام 2022/2023. وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (18) تلميذ، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة مطروح العدد الأكبر حيث بلغ (70) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة جنوب سيناء العدد الأقل وبلغ (3) تلاميذ لكل معلم.

واشار الى ان 9.5 آلاف معلم يقومون بالتدريس بمــدارس التربية الخاصة لعدد 46.4 ألف تلميذ. وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (5) تلاميذ، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الفيوم العدد الأكبر حيث بلغ (6) تلاميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (2) تلميذ لكل معلم.

اما التعليم المجتمعي او مدرسة الفصل الواحد: هو نوع من التعليم يُوفَر لكل الاطفال (6-14) سنة الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي وخاصة للفتيات في المناطق النائية.