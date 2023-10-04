محافظ الفيوم يستقبل الرحالة المصري على عبده

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الرحالة المصري على عبده، في مستهل رحلته بالدراجة الكهربائية لعدد 8 دول، تشمل 40 مدينة مصرية وعربية، بهدف توعية الشباب بقضية التغيرات المناخية، والتعرف على قصص النجاح والأفكار الإبداعية الجديدة في هذا الشأن، وكذا إلقاء الضوء على المشروعات التنموية العملاقة بمختلف ربوع ومحافظات مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور وليد عادل ممثلاً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور معتز عبدالفتاح مدير عام السياحة بالمحافظة، وإيهاب محمود مدير عام جمعية المحافظة على البيئة، ومجلس اتحاد طلاب جامعة الفيوم، وممثلين عن أسرة طلاب من أجل مصر، وفريق الواي بوزارة الشباب والرياضة.

أهداف الجولة

استعرض الرحالة المصري على عبده، خطة وأهداف جولته على الدراجة الكهربائية بعدد من دول العالم العربي تحت عنوان "الرحلة إلى قمة المناخ 28"، موضحاً أن الفكرة بدأت عام 2015 بزيارته لجميع محافظات الجمهورية باستخدام الدراجة الكهربائية، ثم قام بتوثيقها في العام التالي، وتواصلت رحلاته وأرقامه القياسية التي تم تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية والتي وصلت إلى 5 أرقام قياسية، معرباً عن سعادته بتكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر قمة المناخ COP27 الذي استضافته مصر العام الماضي، الأمر الذي شجعه على إطلاق رحلته "الرحلة إلى قمة المناخ COP28.

وأضاف، أن مبادرة هذا العام "الرحلة إلى قمة المناخ COP28 تستمر لمدة 100 يوم، وتشمل 8 دول عربية هي الأردن، والسعودية، وقطر، والكويت، والبحرين، وعمان، والإمارات، إضافة إلى مصر، مشيراً أن الرحلة انطلقت من محافظة الفيوم، وستكون محطتها الثانية بمدينة مطروح، كما تشمل محافظات الإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، لافتاً إلى أن الهدف الأول من هذه المبادرة هو تشجيع الشباب على المشاركة بأفكارهم البناءة في الوصول إلى حلول علمية ومبتكرة لقضية التغيرات المناخية، ونقل وتبادل الخبرات، وتوثيق قصص النجاح في مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.

من جهته، أعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه بزيارة الرحالة المصري على عبده، لمحافظة الفيوم، كأولى محطات جولته المكوكية التي تشمل 40 مدينة مصرية وعربية، مشيراً إلى حرص المحافظة على الاستفادة من الخبرات العلمية وتشجيع الأفكار البناءة للشباب في مواجهة التغيرات المناخية والتوجه للاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي.

وأكد المحافظ، أهمية توثيق الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، في تنفيذ مشروعات عملاقة هدفها تحسين جودة حياة المواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له، ونقل هذه التجارب إلى شباب مصر ومختلف دول العالم، لإلقاء الضوء على ما قامت به الدولة المصرية من جهود لحل المشكلات المزمنة والمتراكمة منذ سنوات طويلة.

كما استعرض محافظ الفيوم، عدداً من جهود المحافظة في التعريف بالإمكانيات السياحية والأثرية التي تزخر بها، واسضافتها لعدد من المهرجانات الرياضية، وكذا الاستعانة بعدد من المؤثرين والبلوجرز في التعريف بالمقومات السياحية للمحافظة، موجهاً بضرورة أن تشمل زيارة الرحالة المصري على عبده، عدداً من المناطق المتفردة بالمحافظة مثل محمية وادي الريان، ومحمية وادي الحيتان التي تحكي وترصد فصولاً مهمة من التاريخ القديم، وكيفية تحول المنطقة من البحر إلى اليابسة، وكذا زيارة شركة إميسال لاستخراج الأملاح، لدورها في تحقيق التوازن البيئي لبحيرة قارون والحفاظ على الحياة المائية بها، كما وجه المحافظ، بضرورة توفير المعلومات اللازمة عن المشروعات الكبيرة التي يجري تنفيذها بالمحافظة، والمشروعات التي تقدمت بها المحافظة خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وتوضيح كيفية تعامل هذه المشروعات مع قضية التغيرات المناخية بشكل بيئي سليم.

وفي ختام اللقاء، أعرب "الأنصاري" عن سعادة بتجربة الرحالة المصري على عبده، متمنياً له التوفيق وأن يكون مثالاً مشرفاً لمصر وسفيراً لها في مختلف دول العالم.









































