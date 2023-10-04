الشيوخ ينتهي من تشكيل لجانه النوعية.. رئيس جديد للتشريعية وتغيرات بهيئات المكاتب

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، حيث استمر 13 رئيسا في مناصبهم رؤساء للجان حيث لم تشهد سوى لجنة الشئون التشريعية والدستورية فوز النائب المستشار محمد حسام بمنصب رئيس اللجنة وذلك خلفا للمستشار عبد الله الأعصر الذي وفاته المنية.

وشهدت انتخابات اللجان تغيرات محدودة في هيئات المكتب حيث شهدت لجنة الزراعة تبادل مقاعد بين الوكيل وأمين السر حيث جاء النائب جمال أبو الفتوح وكيلا بعد ان كان امينا للسر وجاء عمرو ابو السعود أمينا للسر بعد ان كان وكيلا ، كما شهدت لجنة الصحة تغييرا طفيفا في أمانة السر حيث فاز النائب الدكتور أسامة فهيم إبراهيم منصور ، وفي لجنة الثقافة جاءت الدكتورة سهر عبد السلام وكيلا وهو التغيير الوحيد في اللجنة .

وجاء تشكيل اللجان النوعية على النحو التالي في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية المستشارمحمد محمو حسام الدين رئيسًا ، وعصام هلال عفيفي و الدكتور محمد شوقي عبد العال العناني وكيلين وفرج فتحي فرج أمين سر.

وفي لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارهاني سري الدين رئيسًا،و جمال عبد الحليم ياسر زكي وكيلين واكمل سامي نجاتي أمين سر.

وجاءتشكيل لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية حازم عمر رئيسًا ،و سماء سليمان احمد ، وعبد الحكيم السادات "عفت السادات" وكيلين،وعايدة نصيف أمانة السر.

وفي لجنة الدفاع والأمن القومي اللواء أسامة كامل منتصر رئيسًا،واللواء طارق نصير محمد جاد وكيلين ، واللواء خالد فوزي أمينا لسر.

وجاء تشكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة النائب محمد حلاوة رئيسًا ، و محمد المنزلاوي ،و تيسير مطر وكيلين، و أحمد الجندي أمينا للسر.

لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عبد الخالق عياد رئيسًا ، عمرو عزت ، مجدي عبد الرحيم سليم وكيلًين، و نهى أحمد فتحي أمينا للسر.

وجاء تشكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل خالد محمد سعيد رئيسًا ،و فايز إبراهيم محمد ،وأكمل الله فريد وكيلين ، أحمد صبور أمينا للسر.

وجاء تشكيل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: نبيل دعبس رئيسًا ،و أحمد البدري راندا مصطفى وكيلين ، وناجح جلال أمينا للسر.

وجاء تشكيل لجنة الشباب والرياضة أحمد أبو هشيمة رئيسًا،و شريف فرج الجابري أحمد دياب وكيلين ، و محمد عمارة أمينا للسر.

وجاء تشكيل لجنة الصحة والسكان علي مهران رئيسًا، وعمرو حسين محمد حجاب حسين خضر وكيلًين ، و أسامة فهيم منصور أمينا سر.

كما جاء تشكيل لجنة الزراعة لجنة الزراعة والري- عبد السلام عبد السلام مصطفي الجبلي رئيسًا جمال أبو الفتوح-ومحمد السباعي وكيلين ، وعمرو أبو السعود أمينا للسر.

وجاء تشكيل لجنة حقوق الإنسان محمد هيبة رئيسًا ، وأبو الفتوح محمد عبد السميع ، محمد مجدي فريد وكيلًين ،ورشا نصير أمينا للسر.

وجاء تشكيل الثقافة والسياحة والآثار والإعلام محمود مسلم رئيسًا ، و الدكتورة سهير عبد السلام ، وسها سعيد وكيلين ،و محمود القط أمينا للسر.

وجاء تشكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف يوسف السيد رئيسًا ، و محمد سليم وكيلًا نادر سليم نسيم وكيلين،و خضرة سالم أمينا سر.