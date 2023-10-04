النصيري يحقق رقم تاريخي في دوري أبطال أوروبا

تألق الدولي المغربي يوسف النصيري مهاجم فريق إشبيلية الإسباني، في مباراة فريقه الأخيرة أمام إيندهوفين الهولندي التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.



وكان النصيري تعرض لإصابة قبل ان يعود من جديد ويشارك مع إشبيلية في مباراة ايندهوفين.



استطاع النجم الدولي المغربي، تسجيل هدفا في مباراة فريقه أمام ايندهوفين في المباراة التي جمعت بينهما أمس وأنتهت بهدفين لكلاهما ضمن منافسات دوري الأبطال.



وتخطى النصيري الشراكة مع حكيم زياش ومروان الشماخ، ليصل إلى الهدف رقم 9 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، كأكثر لاعب مغربي تسجيلا للأهداف في المسابقة القارية في التاريخ.



وكان جوديل لاعب إشبيلية سجل هدف التقدم قبل أن يدرك لوك دي يونج هدف التعادل لصالح إيندهوفين عبر ركلة جزاء، بعدها بدقيقة سجل النصيري هدف التقدم لصالح الفريق الأندلسي قبل ان يخطف جوردان تيزي هدف التعادل في الوقت القاتل ليتقاسم كل منهما النقاط، ويحصل كل فريقه على نقطة.

