الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

رصد 155 قضية فساد مالي خلال حملات أمنية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصلت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بوزارة الداخلية، شن حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين على القانون، والهاربين من سداد الضرائب العامة.

ضبط مسجل خطر سبق اتهامه 13 قضية مخدرات بالخصوص

ضبط 1000 لتر مواد بترولية مدعمة داخل محطة وقود بدون ترخيص بالشرقية

 

وأسفرت الحملات عن ضبط 155 قضية في عدة مجالات، أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.

 

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

تقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية فى الظاهر

من ناحية أخرى، قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية فى الظاهر.

 

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التزوير.

 

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية بأختام "مزورة" ما يسهل على كثير من تُجار المعادن النفيسة من خلط تلك المعادن بمعادن أقل قيمة وختمها بتلك الأختام المزورة وترويجها بالأسواق، متخذين من ورشة ملك أحدهم بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وعثر بالورشة على (عدد أقلام يشتبه أن تكون مقلدة خاصة بدمغ المشغولات الذهبية – 113 جرام من المشغولات الذهبية – 1,125 كيلو جرام من الفضة مدموغة بدمغات يشتبه أن تكون مقلدة – الأدوات المستخدمة فى دمغ المشغولات الذهبية)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

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