ننشر نتائج انتخابات لجان الشيوخ النوعية
أعلن المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس التي أجريت يوم الأربعاء 4 من أكتوبر سنة 2023 -2024)
أولاً : لجنة الشئون الدستورية والتشريعية :
1) السيد النائب / محمد محمود فرج حسام الدين رئيسا
2) السيد النائب / محمد شوقى عبدالعال العناني وكيلاً
3) السيد النائب / عصام هلال محمود محمد وكيلاً
4) السيد النائب / فرج فتحي فرج على أميناً للسر
ثانياً: لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار:
1) السيد النائب / هاني صلاح سرى الدين رئيساً
2) السيد النائب / جمال عبدالحليم عبدالوهاب وكيلاً
3) السيد النائب / ياسر محمد زكي إبراهيم وكيلاً
4) السيد النائب / أكمل سامي نجاتي خطاب أميناً للسر
ثالثاً : لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية :
1) السيد النائب / حازم محمد سليمان محمد عمر رئيساً
2) السيد النائب / عبدالحكيم عصمت السادات (عفت السادات) وكيلاً
3) السيدة النائبة / سماء سليمان السيد أحمد وكيلاً
4) السيدة النائبة / عايدة نصيف أيوب عوض الله أميناً للسر
رابعاً: لجنة الدفاع والأمن القومي:
1) السيد النائب / أسامة كامل منتصر محمد رئيساً
2) السيد النائب / محمد جاد محمد جاد وكيلاً
3) السيد النائب / طارق فاروق محمد نصير وكيلاً
4) السيد النائب / خالد إسماعيل محمد فوزي أميناً للسر
خامساً : لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
1) السيد النائب / محمد نبيل محمد حلاوة رئيساً
2) السيد النائب / تيسير محمد رزق مطر وكيلاً
3) السيد النائب / محمد مجد الدين فاروق المنزلاوي وكيلاً
4) السيد النائب / أحمد عبدالمنعم محمد عماد الدين الجندي أميناً للسر
سادساً : لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة:
1) السيد النائب / عبدالخالق محمد عياد رئيساً
2) السيد النائب / مجدى عبدالرحيم سليم وكيلاً
3) السيد النائب / عمرو عزت محمد السيد وكيلاً
4) السيدة النائبة / نهى أحمد فتحى أحمد أميناً للسر
سابعاً : لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل:
1) السيد النائب / خالد محمد سعيد حسن شحاتة رئيساً
2) السيد النائب / أكمل الله فاروق محمد أحمد عبدالعال وكيلاً
3) السيد النائب / فايز إبراهيم محمد أحمد وكيلا
4) السيد النائب / أحمد حسين فايق صبور أميناً للسر
ثامناً: لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
1) السيد النائب / محمد نبيل سليمان دعبس رئيساً
2) السيد النائب / أحمد على البدري على وكيلاً
3) السيدة النائبة / راندا محمد أحمد مصطفى وكيلاً
4) السيد النائب / ناجح محمد سيد عبدالفتاح جلال أميناً للسر
تاسعاً: لجنة الشباب والرياضة :
1) السيد النائب / أحمد حمدى أبو هشيمة عبدالعزيز رئيساً
2) السيد النائب / شريف فرج خضري الجابرى وكيلاً
3) السيد النائب / أحمد إحسان مصطفى دياب وكيلاً
4) السيد النائب / محمد رمضان سيد أحمد عمارة امنياً للسر
عاشراً : لجنة الصحة والسكان:
1) السيد النائب / على محمد عبدالرحمن مهران رئيساً
2) السيد النائب / حسين عبدالله عبدالعال خضير وكيلاً
3) السيد النائب / عمرو حسين محمد حجاب وكيلاً
4) السيد النائب / أسامة فهيم إبراهيم منصور أميناً للسر
حادي عشر: لجنة الزراعة والري
1) السيد النائب / عبدالسلام عبدالسلام الجبلي رئيساً
2) السيد النائب / جمال أبو الفتوح محمد وكيلاً
3) السيد النائب / محمد أحمد ماهر السباعي وكيلاً
4) السيد النائب / عمرو محمد نبيل أبو السعود أميناً للسر
ثاني عشر: لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي:
1) السيد النائب / محمد أحمد عبدالسلام هيبة رئيساً
2) السيد النائب / أبو الفتوح محمد عبدالسميع وكيلاً
3) السيد النائب / محمد مجدى فريد محمد وكيلاً
4) السيدة النائبة / رشا إسحاق فهيم نصر أميناً للسر
ثالث عشر: لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام:
1) السيد النائب / محمود محمد مسلم رئيساً
2) السيدة النائبة / سهير عبدالسلام حنفى عبدالسلام وكيلاً
3) السيدة النائبة / سها سعيد عبدالمنعم إبراهيم وكيلاً
4) السيد النائب / محمود فيصل القط أميناً للسر
رابع عشر: لجنة الشئون الدينية والأوقاف:
1) السيد النائب / يوسف السيد يوسف عامر رئيساً
2) السيد النائب / محمد سليم السيد عطية أبو الخير وكيلاً
3) السيد النائب / نادر يوسف نسيم هندي وكيلاً
4) السيدة النائبة / خضرة سالم عبدالحميد أميناً للسر