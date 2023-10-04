الأردن يتأهل إلى نهائي الألعاب الآسيوية في منافسات السلة

حسم المنتخب الأردني تأهله إلى نهائي منافسات كرة السلة للرجال، بعد تخطيه نظيره التايواني بنتيجة 90-71، خلال اللقاء الذي جمعهما صباح اليوم الأربعاء في إطار منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقامة فعالياتها في هانجتشو الصينية.





وشهد المباراة أفضلية كلية للمنتخب الأردني بالتفوق خلال الأشواط الثلاثة الأولى، بعد أن أنهى الربع الأول 19-16 والثاني 26-19 والثالث 24-12، وتأخر في النتيجة أثناء الشوط الرابع 21-24.

إيقاف العداء السعودي ..

وبالدورة ذاتها ، وفي منافسات ألعاب القوى ، أعلنت اليوم الأربعاء وكالة الاختبارات الدولية ، المعنية بإجراء فحوصات المنشطات بدورة الألعاب الآسيوية الجارية فعالياتها ، إيقاف العداء السعودي محمد يوسف العسيري بشكل مؤقت دون تحديد المدة ، بعدما أثبتت الفحوصات إيجابية تعاطيه لمواد تزيد من القدرة على التحمل.



وعلى هامش المنافسات، سحبت الوكالة من العداء السعودي البالغ 34 عاما في سبتمبر الماضي، عينة، لتعلن بعدها الوكالة ، أن عينة اختبار العسيري جاءت إيجابية لمادة داربيبويتين المحظورة لدى الرياضيين بسبب مضاعفة القدرة على التحمل.

وأشارت الوكالة ، إلى أنه تم إبلاغ العداء السعودي بالقضية وقرار الإيقاف ، مشيرة إلى أن الرياضي السعودي يملك الحق في طلب اختبار عينة أخرى باشتراطات تضعها الوكالة.