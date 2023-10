بنك مصر يحتل المركز الأول في مجال تسويق القروض المشتركة

على مستوى جمهورية مصر العربية وقارة إفريقيا

حصل بنك مصر على المركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية وقارة إفريقيا في تسويق القروض المشتركة عن فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023، وذلك وفقاً لمؤسسة بلومبرج العالمية والمتخصصة في مجال المال والبنوك.

كما حصد بنك مصر المركز السادس كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA ، ويأتي ذلك التتويج بعد أن قام البنك بإتمام عدد 14 عملية قروض مشتركة بقيمة إجمالية حوالي 2.7 مليار دولار قام فيها البنك بدور مسوق التمويل (Bookrunner).

ويعد الترتيب الحاصل عليه بنك مصر عن دوره كمسوق للقروض المشتركة (Bookrunner)؛ هو من الأدوار الأساسية في القروض المشتركة والتي تعتمد على الدراسة والتسويق وتعكس العلاقات الجيدة مع كلاً من العملاء التي يتم تسويق القروض لهم وكذا البنوك التي يتم دعوتها للمشاركة في تلك القروض، وبذلك يواصل بنك مصر الحفاظ على مركزه المتقدم على مستوى مصر وإفريقيا في مجال تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات وفقاً للتقييم الذي تعده مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك.

وقال بنك مصر أن هذا يعد تأكيداً للأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفه التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، وجديرا بالذكر أنه يتم حاليا دراسة عدة عمليات تمويلية في العديد من القطاعات منها (الاستثمار العقاري، السياحة، البترول والغاز، طاقة متجدده، الأسمدة، البتروكيماويات، التعليم، السيارات، المقاولات، غزل نسيج، اتصالات والبنية التحتية).

وحصد البنك على العديد من الجوائز الرائدة والمتخصصة في مجال ائتمان الشركات خلال عامي 2022 و2023 من قبل العديد من المؤسسات والمجلات العالمية المرموقة منها؛ جلوبال بيزنس اوتلوك ومجلة كوزموبوليتان ذا دايلي بيزنس ومجلة جلوبال براندز، و بي تي بانكنج آند فاينانس، وكذا حصل البنك على العديد من الجوائز عن أفضل العمليات التمويلية لعام 2022 من مؤسسة ايميا فاينانس العالمية، هذا وقد حصل البنك مؤخراً علي جائزتى أفضل بنك إسلامي في مصر Best Islamic Bank in Egypt و أفضل بنك في مجال ائتمان الشركات Best Corporate Bank in Egypt من مجلة يوروموني Euromoney، وذلك عن عام 2023.

وأوضح البنك أن حصوله ع على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.