خطوات لتوفير رصيد كارت العداد الكهربائي وطرق الشحن

يتعرض عدد كبير من المواطنين فى بعض الأحيان لمواجهة مشكلة شحن كارت العداد الكهربائي مسبق الدفع إلى خصم الرصيد دون توضيح لأسباب ذلك الخصم، ويعتبر أحد أبرز المشاكل هي توقيت شحن الكارت، ويعد أبرز أسباب التحكم في شحن الكارت، الأمر الذي يجعل الكثير من المواطنين، يريدون معرفة ما هو أفضل وقت لشحن كارت الكهرباء.

تستعرض الوفد فى السطور التالية التوقيت المناسب وخطوات شحن كارت الكهرباء مسبق الدفع «إلكترونيًا»

أفضل الأوقات التي يفضل فيها شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع.. وهى الأيام الأولى من الشهر إذ يكون العداد في أول الشهر على الشريحة الأولى،بينما يكون المستهلك على أعلى شريحة في أواخر أيام الشهر.

وفيما يتعلق بخطوات شحن كارت الكهرباء مسبق الدفع إلكترونيًا:

يحمل المواطن تطبيق (سهل) على الموبايل إذا كان عداد الكهرباء نوعه «جلوبال» من Google play أو App store.

يحمل العميل تطبيق (خالص وفوري) لأنواع العدادات الأخرى على الموبايل من Google playأو App store.

يجري تسجيل الحساب علي إحدى التطبيقات سالفة الذكر، ليتم شحنه عن طريق الموبايل.

يمكن شحن عداد الكهرباء من خلال التوجه إلى مراكز الشحن التابعة لشركة الكهرباء والتي تحرص على تقديم الخدمة دون رسوم إضافية.

- هناك منافذ أخرى يمكن شحن العداد من خلالها مثل منافذ خدمات الدفع الإلكتروني، وتتمثل في (فوري - مصاري - Bee - أمان- وقتي - تمام - سداد - ممكن - ضامن)..

يتم إضافة رسوم خدمة إضافة لقيمة الشحن.

11 خطوة يجب أن يتبعها المستهلك من مستخدمي عداد الكهرباء مسبق الدفع "أبو كارت"؛ لتقليل شريحة الكهرباء للعمل على توفير الرصيد، وتجنب الانتقال للشريحة الأعلى وتوفير الرصيد، وهي كالتالي:

1- يفضل شحن العداد في الأيام الأولى من الشهر؛ إذ يكون العداد في أول الشهر على الشريحة الأولى.

2- ينصح بتوفير الاستهلاك قدر المستطاع، في الأيام الأخيرة من الشهرح إذ يكون المستهلك على أعلى شريحة له.

3- يجب التأكد من ضبط الوقت والتاريخ في العداد عند شحن الكارت.

4- يجب تجنب التلاعب في غطاء العداد مسبق الدفع؛ لتجنب فصل العداد.

5- في حالة تلاعب العميل وفتح غطاء العداد، سيدفع غرامة مالية محددة، طبقا للرسوم المقررة بالشركة.

6- يجب ألا تزيد الأحمال عن الحد المسموح له من قبل الشركة، وهو 80 أمبير؛ حتى لا يتم فصل التيار الكهربائي بدون سابق إنذار.

7- عند تكرار زيادة الأحمال عن 80 أمبير عن ثلاث مرات، يفصل التيار الكهربائي بالكامل، ولابد من الرجوع للشركة لعودة التيار مجددا.

8- في حالة وصول الرصيد 10 جنيهات، يصدر العداد إنذار من خلال اللمبة الحمراء في أقصى يمينه.

9- يجب التأكد من وجود رصيد؛ لتجنب فصل التيار فجأة.

10- في حالة تلف الكارت أو حدوث أي مشكلة، لا يقبل الشحن، ويجب على العميل التوجه إلى شركة الكهرباء التابع لها، ويستبدله.

11- في حالة فصل العداد إنذار، وعدم وجود الكارت في هذه اللحظة، يمكن إدخال كارت فيزا، أو بطاقة رقم قومي، لحين إحضار كارت الشحن الخاص بالعداد.