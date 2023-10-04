إيقاف العداء السعودي محمد العسيري بقرار من وكالة المنشطات الدولية

أعلنت وكالة الاختبارات الدولية ، المعنية بإجراء فحوصات المنشطات بدورة الألعاب الآسيوية الجارية فعالياتها ، إيقاف العداء السعودي محمد يوسف العسيري بشكل مؤقت دون تحديد المدة ، بعدما أثبتت الفحوصات إيجابية تعاطيه لمواد تزيد من القدرة على التحمل.





وعلى هامش المنافسات، سحبت الوكالة من العداء السعودي البالغ 34 عاما في سبتمبر الماضي، عينة.، لتعلن بعدها الوكالة ، أن عينة اختبار العسيري جاءت إيجابية لمادة داربيبويتين المحظورة لدى الرياضيين بسبب مضاعفة القدرة على التحمل.

وأشارت الوكالة ، إلى أنه تم إبلاغ العداء السعودي بالقضية وقرار الإيقاف ، مشيرة إلى أن الرياضي السعودي يملك الحق في طلب اختبار عينة أخرى باشتراطات تضعها الوكالة.

منتخب مصر للرماية ..

على صعيد آخر ، تمكن المنتخب الوطني من رفع حصيلته إلى 14 ميدالية، حتى اليوم الثاني، من منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية، المقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية، والمؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.

وحتى الآن نجح لاعبو منتخب مصر في التتويج بـ ١٤ ميدالية، بواقع 8 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين، ولا تزال الفرصة متاحة لمضاعفة عدد الميداليات في ظل المشاركة القوية للرماة المصريين.

وأضافت فرق المختلط في منافسات بندقية ضغط هواء 10 متر، ميداليتين جديدتين اليوم، حيث حصد الفريق المصري الأول للفراعنة والمكون من مجدي حافظ وجنى عبد الله الميدالية الذهبية، فيما جاؤ الفريق المصري الثاني المكون من محمد حمدي وريماس خليل في المركز الثاني، وجاء ثالثا فريق منتخب الجزائر المكون من عدول كوسيلا وهدي شعبي.

