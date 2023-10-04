سفير فلسطين مهنئًا مصر بذكرى نصر أكتوبر: أعادت الاعتبار والكرامة للأمة العربية

تقدم دياب اللوح سفير دولة فلسطين في القاهرة، بخالص التهنئة وتحية الإعزاز والإجلال للرئيس عبدالفتاح السيسي، والجيش المصري العظيم والشعب المصري؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ15 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي أعادت الاعتبار والكرامة للأمة العربية كافة، داعيًا الله أن يعيد الذكرى على الشعب المصري الشقيق بتحقيق مزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.

وحسب بيان من سفارة دولة فلسطين في القاهرة، ثمن السفير دياب اللوح دور مصر تجاه فلسطين، قائلًا: هي الحاضنة الأكبر والداعمة لحقوق شعبنا المشروعة في جميع المحافل الدولية من أجل إنهاء الاحتلال، وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية، أنه تقرر اعتبارا من غد الخميس الموافق 5 أكتوبر عطلة رسمية بناءً على قرار رئاسة مجلس الوزراء، موضحة أنه سيستأنف العمل بالسفارة يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر وفق مواعيد عمل السفارة من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا.

ووضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، وقبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

كما اجتمع الرئيس السيسي، مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولك وفقا لبيان رئاسة الجمهورية.