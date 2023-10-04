للعام الرابع على التوالي.. "مسلم" رئيسا للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بالشيوخ

فاز الدكتور محمود مسلم، برئاسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ خلال الانتخابات التي جرت اليوم، كما فازت النائبة سها سعيد والدكتوره سهير عبد السلام عضوتي اللجنة بمقعدي الوكيلين، وفاز النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بمقعد أمين سر اللجنة.

وقال الدكتور محمود مسلم عقب فوزه برئاسة اللجنة ،في تصريحات للمحررين البرلمانين، إن اللجنة ستكثف خلال انعقادها الجديد من مناقشة القضايا والملفات السياحية والثقافية والاعلامية و استكمال الملفات التي بدأتها اللجنة خلال الفترات السابقة وسيتم دعوة عدد من الوزراء المعنيين بالملفات التي تناقشها اللجنة

واضاف " مسلم " أن اللجنة تطلع بمهام وملفات كثيرة في الاعلام والثقافة وقضايا الوعي وهي ملفات تهتم بها الدولة المصرية كثيرا في هذه المرحلة.

وجرت اليوم الانتخابات في 14 لجنة نوعية حيث دعا المستشار بهاء ابوشقة وكيل مجلس الشيوخ خلال ترأسه الجلسة العامة اليوم لاجراء الاقتراع على اختيار هيئات مكاتب اللجان حيث تم اعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية واعتماد تشكيلها النهائي وفق اللائحة الداخلية.

وتنص المادة "39" من اللائحة التنفيذية لمجلس الشيوخ على تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

وتنص المادة "40" يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

ونصت المادة "41" على أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس.