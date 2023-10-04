تفاصيل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، منذ قليل، موعد ومكان إجراء فعاليات قرعة مرحلة دور المجموعات من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.



وقال كاف عبر موقعه الرسمي: إن القرعة من المقرر لها أن تجرى يوم الجمعة المقبل في تمام الواحدة ظهرا بمدينة جوهانسبرج في دولة جنوب أفريقيا.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا خلال نسخته الأخيرة على حساب الوداد المغربي عقب الفوز بثنائية لهدف في القاهرة ذهابًا والتعادل الإيجابي إيابًا بهدف لمثله، بينما توج اتحاد العاصمة الجزائري ببطولة الكونفيدرالية.



ومن المقرر أن تقسيم الـ16 فريقًا المشاركين في دوري الأبطال الأفريقي إلى 4 مستويات مختلفة .

ووفقًا للتصنيف الأخير للكاف ي، أتي الأهلي في الصدارة بـ83 نقطة، والوداد المغربي وصيفا بـ74 نقطة ثم الترجي التونسي بـ56 وصن داونز الجنوب أفريقي بـ51.

ويتم اختيار فريق من كل مستوى لينضم إلى إحدى المجموعات، على أن يتأهل المتصدر والوصيف منها إلى مرحلة الأدوار الاقصائية بداية من الدور ربع النهائي.

الأهلي وبيراميدز ..

الأهلي وبيراميدز في مجموعة واحدة بدوري أبطال أفريقيا .. سيناريو من المحتمل حدوثه بقرعة دوري أبطال أفريقيا، بعد أن حسم الثنائي تأهلهما إلى دور المجموعات بالبطولة القارية.

وتأهل الأهلي على حساب نظيره سان جورج الأثيوبي بالفوز ذهابًا بثلاثية من دون رد وإيابًا برباعية نظيفة في دور الـ 32، فيما جاء تأهل بيراميدز على حساب الجيش الرواندي بالفوز بسداسية لهدف إيابًا بعد أن تعادلا سلبيًا ذهابًا، ليتواجد في تلك المرحلة للمرة الأولى في تاريخه.

ووفقًا لقواعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الخاصة بالتصنيف، من المنتظر تواجد الأهلي بالتصنيف الأول ، بينما يأتي بيراميدز في التصنيف الثاني.

وتشهد مرحلة دور المجموعات مشاركة الزمالك بعد تخطيه أرتا سولار الجبيوتي في دور الـ 32.