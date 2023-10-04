تمديد مبادرة "100 يوم صحة" لفترة إضافية في قنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأربعاء، إنه تم مد العمل بالمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة لفترة مماثلة ...مع انتهاء المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة يوم الإثنين الماضي وظهور أثرها الإيجابي في شتى ربوع المحافظة بتقديمها خدمات طبية متكاملة لجميع الأسرة.

وأضاف المحافظ، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بمد العمل بالمبادرة لفترة مماثلة حتى يتثنى وصول خدماتها لكل فرد من أفراد المجتمع.

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أن قرار مد الحملة لفترة ١٠٠ يوم أخري إضافة جيدة لما تم تحقيقه خلال ال ١٠٠ يوم السابقين من الحملة بما يدعم خدمة المواطنين ويراعي سلامتهم وسلامة ذويهم.

وأوضح وكيل الصحة، أن المبادرة تتضمن تقديم خدمات المبادرات العامة كاكتشاف الأمراض الوراثية في الأطفال حديثي الولادة، مبادرة دعم صحة المرأة مبادرة فحص المقبلين علي الزواج، مبادرة الإكتشاف المبكر لضعف السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، مبادرة متابعة كبار السن، مبادرة الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأضافت الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية والمشرف العام على المبادرة أن خدمات المبادرة ممتدة لتشمل خدمات القوافل العلاجية ، خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، الخدمات الوقائية كالتطعيمات للأطفال وفحص عينات المياه للشرب والصرف الصحي مضيفة إلى تقديم جميع خدمات المبادرة من خلال ١٥٠ فريقًا طبيًا ثابتًا بالوحدات الصحية و١٢ فريقًا متنقلًا بالميادين العامة بمراكز المحافظة.