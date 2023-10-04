14 ميدالية تزين مشاركة الفراعنة في البطولة الأفريقية للرماية

رفع منتخب مصر للرماية حصيلة الفراعنة إلى 14 ميدالية، حتى اليوم الثاني، من منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية، المقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية، والمؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.

وتوج لاعبو منتخب مصر حتى الآن ب١٤ ميدالية، بواقع 8 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين، ولا تزال الفرصة متاحة لمضاعفة عدد الميداليات في ظل المشاركة القوية للرماة المصريين.

وأضافت فرق المختلط في منافسات بندقية ضغط هواء 10 أمتار، ميداليتين جديدتين اليوم، حيث حصد الفريق المصري الأول للفراعنة والمكون من مجدي حافظ وجنى عبدالله الميدالية الذهبية، فيما جاء الفريق المصري الثاني المكون من محمد حمدي وريماس خليل في المركز الثاني، وجاء ثالثا فريق منتخب الجزائر المكون من عدول كوسيلا وهدي شعبي.

يذكر أن منافسات الفرق مختلط غير مؤهلة إلى أولمبياد باريس، علما بأن مصر حجزت حتى الآن 4 مقاعد في الدورى الأولمبية عن طريق كل من: محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الاسكيت من بطولة العالم الأخيرة.