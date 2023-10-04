الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عبدالله جمعة يخوض فقرات خاصة في مران الزمالك

عبدالله جمعة
عبدالله جمعة

خاض عبد الله جمعة لاعب الزمالك فقرات خاصة خلال التدريبات الأخيرة للأبيض بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي كان يخضع له.

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وشارك عبد الله جمعة الظهير الأيسر للقلعة البيضاء في التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  استعدادا للقاء البنك الأهلي. 
خاض جمعة التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الأربعاء بعد تأكد الجهاز الفني للزمالك من جاهزيته. 
ويواصل فريق الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري  في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.
 

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