ألوان غنائية متنوعة في أمسية العالية بالرياض.. السبت

تشهد العاصمة السعودية الرياض، حفل غنائي من طراز خاص مع نجوم الأغنية الخليجية والتي أطلق عليها أمسية العالية.

موعد حفل أمسية العالية

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 7 من أكتوبر على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات معرض الكتاب الدولي 2023

بوستر الحفل

نبذة عن معرض الكتاب الدولي 2023

يسعى معرض الرياض الدولي للكتاب، إلى تحفيز الأجيال الصاعدة على المشاركة والتفاعل في المعرض

واقتناء الكتب التي تنمي من تفكيرهم وتعزز من انتمائهم لهويتهم المحلية.

كما يهدف المعرض إلى تشجيع وتمكين الابتكار في مجال النشر واستخدام التقنيات الجديدة، والوصول لكافة الشرائح المستهدفة.

يهدف معرض الرياض الدولي للكتاب في نشر الثقافة وتشجيع الابتكار في مجال النشر واقتناء الشباب للكتب في كافة المجالات التي تعزز من هويتهم وانتمائهم لوطنهم وقويمتهم العربية.