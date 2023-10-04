الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على سيدتين بتهمة تقليد الأختام الحكومية في الإسكندرية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت أجهزة الأمن بمباحث الأموال العامة، من ضبط سيدتين لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بالإسكندرية.

 

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية" - مقيمتين بالإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها نظير مبالغ مالية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد كبير من المستندات "خالية البيانات معدة للتزوير" منسوب لجهات مختلفة - جهاز حاسب آلى بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى – مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطهما الإجرامى) وبمواجهتهما أقرتا بنشاطهما الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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