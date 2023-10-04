منها أكتوبر.. الإجازات المتبقية في العام الحالي 2023

يتساءل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعى عن موعد إجازة الـ6 من أكتوبر 2023، وهو آخر العطلات الرسمية، إذْ قرر مجلس الوزراء في مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي القيام بتبكير إجازة 6 أكتوبر للمواطنين العاملين كافة بالقطاعين الخاص والحكومي.

تستعرض الوفد فى السطور الآتية ميعاد إجازة 6 أكتوبر 2023، والإجازات الرسمية المتبقية في العام الحالي:

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري أن تكون إجازة 6 أكتوبر، قد تم ترحيلها لكي تكون يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 المقبل بدلًا من يوم الجمعة 6 من أكتوبر 2023، وبذلك ستكون إجازة رسمية، وتكون مدفوعة الأجر للموظفين كافة في الدولة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

الاحتفال بذكرى حرب 6 أكتوبر:

تعطي الدولة المصرية يوم 6 أكتوبر 2023 الإجازة الرسمية للمواطنين، وستكون مدفوعة الأجر، للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر 1973، والتي انتصرت فيها الدولة المصرية مصر على الاحتلال الإسرائيلي.

تحتفل مصر في هذا العام بـ اليوبيل الذهبي، وذلك يكون لمرور 50 عامًا على نصر حرب أكتوبر، وقد كانت حرب أكتوبر هي المواجهة العسكرية الرابعة ما بين الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية.

إجازات شهر أكتوبر 2023

الخميس 5 أكتوبر لعام 2023 إجازة عيد القوات المسلحة:

الجمعة 6 أكتوبر لعام 2023 عطلة أسبوعية

السبت 7 أكتوبر لعام 2023 عطلة أسبوعية

الجمعة 13 أكتوبر لعام 2023 عطلة أسبوعية

يوم السبت 14 أكتوبر لعام 2023 عطلة أسبوعية

الجمعة 20 أكتوبر لعام 2023 عطلة أسبوعية

السبت 21 أكتوبر لعام 2023 عطلة أسبوعية

الجمعة 27 أكتوبر لعام 2023 عطلة أسبوعية

السبت 28 أكتوبر لعام 2023 عطلة أسبوعية

آخر الإجازات الرسمية في 2023:

تعتبر إجازة 6 أكتوبر 2023، رسميًّا هي آخر الإجازات الرسمية بعام 2023، وسيبدأ الموظفون والعاملون في الدولة المصرية صباح يوم الأحد 8 من أكتوبر 2023 استئناف العمل في المؤسسات بجميع القطاعات كافة، وأيضًا لا يوجد إجازات أخرى في عام 2023 وذلك إلا العطلات الأسبوعية وهما يومي «الجمعة والسبت»في كل أسبوع، وستكون أول إجازة رسمية بعام 2024، هي إجازات عيد الميلاد المجيد في يوم الأحد 7 يناير 2024.