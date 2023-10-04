رصد قضايا اتجار في المخدرات خلال حملات بدمياط وأسوان

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,600 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرامات – كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو" بحوزة 5 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية، وضبط 5 قضايا سلاح نارى، ضُبط خلالهم بندقية خرطوش، 4 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة 5 متهمين، وتنفيذ 822 حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت الجهود فى ضبط عدد 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 16 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين ، الشابو" – بندقية خرطوش –طبنجة – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 7 متهمين لهم معلومات جنائية.

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

عقوبة الاتجار بالمخدرات

ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.