محافظ سوهاج يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء أكتوبر

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعميد أح أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليلا من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء المحافظة خلال حرب أكتوبر ، وذلك بالتزامن مع الذكرى 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

شهد مراسم وضع الإكليل كلا من "اللواء محمود تيمور رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والسيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية، والتنفيذية، والشعبية، ورجال الدين، وممثلي الشباب، والمرأة، وذوي الإعاقة، وكافة أطياف المجتمع السوهاجي.

وبدأت المراسم بعزف فرقة الموسيقى العسكرية سلام السيد الوزير، أعقبه قيام السيد المحافظ بوضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري تخليدا لذكري الشهداء، ثم عزفت موسيقى الشرطة "سلام الشهيد"، أعقبها قراءة الفاتحة على أرواح شهداء مصر وفاءً لهم وعرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات دفاعاً عن سلامة الوطن والشعب المصري العظيم، واختتمت المراسم بعزف السلام الجمهوري، ثم قام محافظ الإقليم ومدير الأمن والمستشار العسكري بتحية الحضور جميعا وتقديم التهنئة لهم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.