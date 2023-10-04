سقوط 5 عناصر إجرامية بحوزتهم رشاشات جرينوف ومخدرات في الإسماعيلية

توصلت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، إلى قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر مراكز شرطة (أبوصوير – القنطرة غرب) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين – 2 سلاح جرينوف – 25 وصلة شريط متعدد للرشاش – عدد طلقات لذات العيار.



وضبط عاطلان "لهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزتهما 20 كيلو جرام لمخدر الهيدرو.

وضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزتهما 6 كيلو جرامات لمخدر الحشيش وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقروا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار.



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 6 ملايين جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.