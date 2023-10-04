صدمة جديدة في ليفربول

تلقى نادي ليفربول صدمة جديدة ، بعد أن أخطره الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ، برفض الاستئناف على قرار إيقاف لاعبه كورتيس جونز ، بعد أن تعرض للطرد المباشر خلال مواجهة الريدز وتوتنهام الأخيرة.





وتفوق توتنهام على ليفربول بثنائية لهدف ، في لقاء مثير بالدوري الإنجليزي ، شهد إلغاء هدف صحيح لليفر بخطأ من تقنية الفار ، رغم إثبات الإعادات صحة الهدف.



ومن المنتظر أن يقضي جونز عقوبة الإيقاف الموقعة عليه وفقًا للوائج في هذا الصدد ، لمدة 3 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المنتظر أن يغيب جونز عن مباريات ليفربول الثلاث المقبلة أمام برايتون وإيفرتون ونوتنجهام فورست، في منافسات الدوري الإنجليزي.

تسجيلات صوتية ..

على صعيد متصل ، تمكنت إدارة نادي ليفربول من الحصول على التسجيلات الخاصة لهدف لاعبه الكولومبي لويس دياز الذي تم إلغاءه أمام توتنهام هوتسبيرز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان توتنهام قد انتصر على نظيره ليفربول بهدفين لهدف، وشهد اللقاء لقطة جدلية بعد إلغاء هدف لويس دياز من قبل تقنية الفيديو رغم أن الإعادة التلفزيونية لم توضح الخطوط التي تم إعتمادها لإصدار القرار.

وكان دراين إنجليند حكم تقنية الفيديو ومساعده دان كوك، أرتكبا خطأ في إبلاغ حكم الساحة بالقرار الصحيح خلال المباراة.

وأكدت التقارير الصحفية الإنجليزية الساعات الأخيرة ، على أن ليفربول حصل على التسجيلات الصوتية للمحادثة بين سايمون هوبر، وحكم الساحة في مباراة توتنهام مع إنجليند في تقنية الفار خلال إلغاء هدف دياز.

وتابعت أن التسجيلات ستكون متاحة أمام الجمهور الأسبوع المقبل، لسماع ما حدث بالفعل في الواقعة التي أثارت جدلا كبيرا.