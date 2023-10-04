محمود الونش يواصل برنامجه التأهيلي

أدى محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم خلال مران اليوم الأربعاء .

ويعمل الونش على البرنامج تأهيلي وكان اللاعب خاض تدريبات تأهيلية أمس داخل أرض الملعب على هامش المران ، في حين اكتفى اليوم بأداء تدريبات بدنية وتأهيلية في صالة الجيمانيزيوم.

يخوض الونش المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي بعد خضوعه من قبل لعملية الرباط الصليبي، ويخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية مكثفة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

واستأنف مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنادي الزمالك الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بخوض تدريبات تأهيلية للاعبين استعدادا للقاء البنك الأهلي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

خاض اللاعبون تدريبات تأهيلية وبدنية قبل بدء الفقرة الفنية، وخاض لاعبو الزمالك الفقرة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته

على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.