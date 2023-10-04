محافظ الفيوم يضع اكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء

وضع الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، يرافقه اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والعقيد شريف محمد عامر المستشار العسكري للمحافظة، إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى للشهداء، بميدان قارون بمنطقة السواقي، وسط مدينة الفيوم، احتفالاً بالذكرى ألـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، بمصاحبة الموسيقى العسكرية التى عزفت السلام الوطنى وسلام الشهيد.

جاء ذلك بحضور، الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وقدم محافظ الفيوم، التهنئة لضباط وصف وجنود القوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب اكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن نصر السادس من أكتوبر، يعد معجزة عسكرية في تاريخ المعارك الحربية، ويدل على قوة الجيش المصري وبسالته في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضية، مشيراً إلى أن بطولات حرب أكتوبر تدرس لكافة الأجيال، وتعد حافزاً لنا جميعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لبناء الجمهورية الجديدة.

وتوجه محافظ الفيوم، بالدعاء لشهداء الجيش والشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن وجعل رايته عالية خفاقة، والدعاء بالخير والأمن والسلام لمصرنا الحبيبة، في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.























