التنمية الحضارية: حي الأسمرات يصدر منتجاته لـ4 دول في العالم (شاهد)

قال المهندس إيهاب حنفي المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضارية، إن حي الأسمرات أصبح مجتمعا منتجا ويصدر منتجاته إلى 4 دول مثل السعودية وأمريكا وإسبانيا، وكل ذلك تم وفقا لخطة مدروسة في إطار توفير حياة كريمة للمواطنين.

الخريطة القومية لتحديد المناطق العشوائية

وأضاف "حنفي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "في البداية أطلقنا الخريطة القومية لتحديد المناطق العشوائية عموما وحددنا كل منطقة بعدد الوحدات التقريبي، وهذا الأمر كان مهما للغاية للوقوف على خطورة كل منطقة من أجل إعداد استراتيجية التدخل".

زرايب 15 مايو

وتابع المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضارية: "هناك مناطق لا يمكن العودة إليها مرة أخرى مثل تلك المعرضة لانهيارات جبلية لأنها مناطق خطرة جيولوجيا، بالإضافة إلى المناطق التي تقع في مخرات السيول مثل زرايب 15 مايو، والتي تم عمل مجتمع عمراني جديد لها باسم زهور 15 مايو".

