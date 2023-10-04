فوز براعم أندية سيتي كلوب في التنس والكاراتيه مع أول مشاركة رسمية

في أول ظهور لبراعم التنس في سيتي كلوب استطاع كل من تمارا حلمي وعمر الأحمدي وسلمى الصواف الفوز بالمركز الأول لبطولة الجمهورية تحت 10 سنوات التي أقيمت بالمنصورة ونظمها فرع شرق الدلتا للاتحاد المصري للتنس.

وفي بطولة منطقة القليوبية للكاراتيه تأهل منها إلى بطولة الجمهورية كل من هدى فايز وهاجر أنور تحت 13 سنة وريتاد رامي تحت 17 سنة بعد احتلالهم المركز السابع في منافسات البطولة.

يأتي ذلك تنفيذًا لخطة مجموعة أندية سيتي كلوب في بناء قاعدة حقيقية للأبطال الرياضيين في كل اللعبات بجميع الفروع المنتشرة في أنحاء الجمهورية ، حيث تم اشهار سيتي كلوب رسميًا والمشاركة بصفة رسمية في البطولات التي تنظمها الاتحادات الرياضية المصرية.