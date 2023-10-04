سقوط المتهم بإنهاء حياة سائق لسرقة توك توك بسوهاج

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الكوثر بمديرية أمن سوهاج بإصابة (سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم) بعيار نارى بدائرة القسم، ونقله لأحد المستشفيات لإسعافه إلا أنه توفى متأثراً بإصابته.

أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة ، وقيامه بإستقلال المركبة المشار إليها رفقته المجنى عليه بادعاء توصيله وأثناء سيرهما قام بإخراج سلاح نارى "فرد محلى" من طيات ملابسه وإطلاق عيار نارى تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته واستولى على مركبة "التوك توك" ولاذ بالفرار، كما أمكن ضبط المركبة المستولى عليها والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة وطلقة لذات العيار.

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.