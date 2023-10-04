مدير تعليم قوص يتفقد قوص الثانوية العسكرية بقنا

شهد طارق نورالدين مدير عام إدارة قوص التعليمية، مراسم طابور الصباح اليوم الأربعاء بمدرسة قوص الثانوية العسكرية، بحضور العميد أسامة عبدالرحيم قائد المدرسة وخالد بدرى مدير المدرسة وأعضاء هيئة التدريس.

وهنأ "نورالدين" الطلاب والعاملين بالمدرسة ببداية العام الدراسي الجديد، مشيدًا بالدور الفاعل للمؤسسة العسكرية بملف التعليم والذى ظهر جليا من خلال البروتوكول الداعم لنشر القيم والأخلاق العسكرية لطلاب عدد من المدارس بمختلف المراحل سواء مدارس فنية أو ثانوية عامة، والذى ساهم خلال ٤ سنوات فى دعم الجانب النفسي للطلاب فهم قادة الغد الذين سيحملون قلوبهم على أيديهم لنصرة بلدنا الغالية مصر.

كما نقل مدير عام تعليم تهنئة الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، للعميد أسامة عبدالرحيم قائد مدرسة قوص الثانوية العسكرية بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، الذى أنقذ مصر من الاحتلال الغاشم والذى أذاق البلاد مرارة الهزيمة خلال ٧ سنوات عجاف ذاق فيها أهل مصر ويلات الحرب والهزيمة ويهب جيشنا على قلب رجل واحد فى السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣ محررًا أرض سيناء ليقضى على أسطورة جيش العدو الذي لا يقهر ويصدر مصر فى مصاف الدول العسكرية التي تدرس عملياتها العسكرية للعالم أجمع فأصبح لمصرنا درع وسيف.